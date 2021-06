El cantautor Víctor Manuel ha charlado con Cristina Pardo sobre numerosos temas, entre otros, la política actual. Así, preguntado por la marcha de Pablo Iglesias de la primera línea política, el cantante dice que la consideraba "necesaria". "Él se ha dado cuenta a tiempo de que era un estorbo. A mi se me volvía un personaje incómodo, es demasiado bocazas. Yolanda Díaz me reconforta más y me identifico más políticamente con ella", ha explicado.

Además, ha hablado sobre la "incapacidad" de los políticos para llegar a pactos, algo que, asegura, ya hace tiempo que no le sorprende. "Trabajan más de cara a la galería y al efectismo que al largo plazo", piensa el artista.