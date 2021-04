Salvo sorpresa en el Tribunal Constitucional con el recurso del Partido Popular, Toni Cantó no formará parte del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso en la Comunidad de Madrid. Su expulsión de la lista de los populares tras el auto del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 5 de Madrid abre un panorama incierto para el exdiputado de Ciudadanos.

En Liarla Pardo, Cantó se muestra tranquilo ante su futuro más inmediato, calificándose como una "persona libre". "Puedo hacer lo que me dé la gana; tengo trabajo, tengo muchas posibilidades y no necesito que nadie me garantice nada", responde a Cristina Pardo preguntado sobre si el PP le ha ofrecido alguna garantía tras esta situación.

"Cristina, yo soy actor, no he tenido el panorama claro en mi puñetera vida", ha añadido un Cantó que no se muestra preocupado por su futuro, una situación que afronta con "naturalidad" y "sin preocupaciones".