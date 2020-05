Rozalén ha hablado en Liarla Pardo sobre 'Este tren', un tema que acaba de publicar y que es el adelanto de su cuarto disco. La canción trata sobre lo deprisa que va y qué pasaría si, de pronto, todo se parara. Cualquiera podría pensar que compuso este tema durante el confinamiento, refiriéndose al estado de alarma por el coronavirus. Sin embargo, Rozalén ha asegurado que lo hizo "muchos meses antes".

"Tengo que dejar de visualizar tanto", ha bromeado la artista, a lo que ha añadido: "Lo hice meses antes cuando yo me decía a mí misma que no podía ser que la vida que estaba llevando fuese tan rápido y no me permitiese disfrutar de las cosas importantes de la vida".

Por eso, ha explicado Rozalén "la canción empieza diciendo: 'Imagínate que nos quitamos todas la responsabilidad de las cargas y nos dedicamos a vivir'". "Lo que no sabía es que iba a salir en plena pandemia mundial", ha afirmado la cantante.

Los beneficios de 'Aves enjauladas' van a familias en riesgo de exclusión social

Además, la cantante también ha hablado sobre 'Aves enjauladas', un tema que se ha convertido en uno de los himnos del confinamiento y que destina todos sus beneficios para familias en riesgo de exclusión social. "Todos necesitábamos contar nos estaba pasando. Hablé con 'Entreculturas' y me dijeron que tenían una red de pisos para las familias más desfavorecidas y todos los números de esa canción van para ellos", ha indicado.

"La gente es buena en general, pero destruir es más fácil y se hace más ruido"

Por último, Rozalén ha expresado que las dos primeras semanas de confinamiento pensaba "que íbamos a sacar algo bueno de todo esto", pero que últimamente no lo piensa tanto. "A veces pienso que no tenemos remedio, aunque también es cierto que no podemos ser injustos porque la inmensa mayoría hace por construir y es generosa. La gente es buena en general, pero destruir es mucho más fácil y se hace mucho más ruido", ha manifestado.