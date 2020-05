La Comunidad Valenciana no pasará íntegramente a la fase 1 de la desescalada. En Liarla Pardo, Mónica Oltra, vicepresidenta de la Generalitat valenciana, interpreta que esta decisión no se ha explicado con la claridad necesaria: "Pedimos claridad y que se nos convezca de que los criterios objetivos y equitativos han determinado que parte de la Comunidad Valenciana no pase de fase", indica.

En este sentido, pide que esta justificación se haga en base a los requisitos que se pedían. "Queremos saber cómo se nos ha evaluado y los datos del resto de territorios. Que haya transparencia para los que no seamos expertos podamos mejorar, tendremos que saber qué áreas hay que mejorar".

"Si entramos en al ámbito de la negociación política a mi me genera inseguridad".

Por ello, lanza sendas críticas a la actuación del Gobierno: "En política todo hay que explicarlo. La gente empieza a pensar que la decisión se ha tomado en función de la correlación con los votos a favor de la prórroga del estado de alarma. Si nos salimos del ámbito de los expertos y entramos en al ámbito de la negociación política a mi me genera una inseguridad enorme".

"Prefiero que la gente se quede en casa y que esté viva".

A pesar de que esperaba pasar de fase, insiste en que "no se trata de pasar a costa de todo" y pide "prudencia. "Quiero mandar un mensaje de prudencia, que no nos olvidemos de cómo estábamos a finales de marzo, cuando había incremento de contagios diarios y muchas personas fallecidas. Ahora parece que la pandemia ya no exista y que ahora lo que quieren es salir en tromba", critica.

E insiste: "Si no estamos para pasar de fase, yo prefiero que la gente se quede en casa y que esté viva a que salgamos y tengamos que lamentar fallecimientos. Si la gente se muere no tendremos economía que salvar".

Sobre el fondo no reembolsable

La vicepresidenta de la Generalitat valenciana también ha criticado el hecho de que la comunidad vaya a "recibir menos dinero" de los millones de euros del fondo no reembolsable destinados al sistema sanitario, porque según e Gobierno la situación era buena.

"Nos dijeron: 'Habéis respondido muy bien y no ha afectado tanto'. Sin embargo, para pasar de fase nos dicen que no, que somos muchas personas y que no cumplimos los requisitos. Si no estamos para pasar de fase entonces estamos para los fondos, y viceversa", considera la política.