Máximo Huerta ha afirmado que no solo los políticos no se han puesto de acuerdo en la crisis del coronavirus, sino que los ciudadanos tampoco lo han hecho. "Nosotros tampoco nos ponemos de acuerdo y se invitan a tertulias a personas para que digan mentiras, siendo conscientes de que las están diciendo. La culpa está en el ciudadano, en el periodista y en los políticos, en todos", ha manifestado el periodista y escritor.

"A mí me hubiera gustado una imagen de Sánchez, Casado, Arrimadas y Rufián, todos juntos el primer día y habrían frenado este ruido ensordecedor de cacerolas contra aplausos", ha expresado Huerta, quien ha añadido que "si todos juntos hubieran dicho que los muertos no tienen carné, ni son de ningún partido y que los muertos pueden ser la abuela de cualquiera, todo esto habría sido muy rápido". "En resumen, creo que no lo ha hecho bien ninguno", ha concluido.

Sobre su etapa como ministro: "Creo que fui muy limpio y quirúrgico"

El periodista también ha hablado en Liarla Pardo de su breve etapa como ministro de Cultura y Deporte, de la que, ha afirmado, no cambiaría nada. "Creo que he sido de los pocos que ha sido quirúrgico hasta en el momento de la dimisión", ha defendido, al tiempo que ha señalado que no se acuerda de todo lo que ocurrió durante sus días en el Gobierno, pero que fue "muy limpio y muy quirúrgico".

"En el olvido está la supervivencia del ser humano. Yo sé que he tenido dolores de muelas terribles, pero no me acuerdo de cuánto era el dolor", ha expresado Huerta, quien ha dicho que recuerda de sus días como ministro recuerda "la ilusión, la levadura que también lleva la ilusión y la responsabilidad".

Pide "un plan por la Cultura"

Ademas, Máximo Huerta ha pedido "un plan por la Cultura" en el programa que presenta Cristina Pardo. "La 'Marca España' no es solo la Selección o Rafa Nadal, sino que también lo son los artistas", ha defendido el periodista y escritor, que acaba de publicar su libro 'Con el amor bastaba'.

"La Cultura nos ha hecho mucho más fácil la vida estos días, pero van a ser los últimos" en salir de la crisis, ha lamentado el exministro socialista, que ha manifestado que "debemos sentir más orgullo por esos actores, películas y libros que nos representan". "Tenemos que ser más empáticos con ellos, desde un libro hasta una gastronomía", ha concluido.