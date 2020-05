Máximo Huerta, periodista y escritor, ha hablado en Liarla Pardo sobre su breve etapa como ministro de Cultura y Deporte en 2018. Tan solo ocupó el puesto durante siete días, hasta que anunció su dimisión. En este sentido, Huerta ha afirmado que no se acuerda de todo, "porque si nos acordáramos de todo no soportaríamos la muerte de un padre", pero que no se arrepiente de nada.

"En el olvido está la supervivencia del ser humano. Yo sé que he tenido dolores de muelas terribles, pero no me acuerdo de cuánto era el dolor", ha expresado el periodista, quien ha añadido que de sus días como ministro recuerda "la ilusión, la levadura que también lleva la ilusión y la responsabilidad".

En este sentido, Huerta ha defendido que ha sido "de los pocos que ha sido quirúrgico hasta en el momento de la dimisión", algo, que ha dicho, siempre piden los periodistas y ha insistido en que no se arrepiente de nada y que el programa "no es ni una misa ni un confesionario, sino un programa de televisión estupendo". "Creo que fui muy limpio y muy quirúrgico", ha concluido.