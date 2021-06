La máxima preocupación de Beatriz Zimmermann, la madre de Anna y Olivia, es que Tomás Gimeno no vuelva a cometer un acto como el secuestro y presunto asesinato de sus hijas.

Así lo ha indicado el portavoz de la familia, Joaquín Amills, en una entrevista en Liarla Pardo. "Su máxima preocupación no es ella, es que no lo vuelva a repetir en unos años", ha sostenido. Es decir, si bien todo indica que Gimeno se quitó la vida después de hacerlo con lo de las niñas, hasta que no encuentre su cuerpo no podrá descansar.

En el vídeo bajo estas líneas, además, puedes ver el mensaje de Pedro Sánchez a Beatriz, en el que le asegura que se van a agotar todas las posibilidades para encontrar a Anna.