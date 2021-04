Raquel se enteró de que en España había una chica que bien podría ser su 'gemela' al compartir en su Twitter una foto de su orla. De un día para otro, cuenta, Mireya, la chica con un gran parecido, le habló diciéndole que le había llegado la imagen y que eran iguales. Para demostrarlo, le mandó un collage de las dos y eran "idénticas", asegura.

Liarla Pardo ha querido conocer su historia y juntar a ambas en el programa. "Yo lo vi y pensé que podía ser una foto mía perfectamente", cuenta Raquel. Al conocer a Mireya, Cristina Pardo exclama: "¿Me aseguráis que no sois familia?". Las dos cuentan que creen que no son familia, pero no tiene la certeza y es que ambas son de gran Canaria. Además, cuentan que sus parecidos va más allá de lo físico: tienen la misma edad, miden casi lo mismo y, a veces, hablando dicen las mismas cosas.