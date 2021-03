Varios países han decidido paralizar la vacunación con dosis de AstraZeneca hasta que no se aclare si algunos episodios de trombos que se han dado guardan relación con la vacuna. Desde la Agencia Europea del Medicamento han recomendado continuar con esta vacuna y así lo está haciendo España. Para aclarar el tema Liarla Pardo ha contado con Sonia Zúñiga, investigadora del CSIC y viróloga, quien ha explicado que no se ha encontrado "ninguna relación causa efecto" por el momento. "Hay que vigilarlos, pero no hay que disparar las alarmas porque los casos se han detectado son mucho menores que las que surgen en condiciones normales en cualquier otro evento".

Así, ha querido mandar un mensaje tranquilizador, señalando que los efectos secundarios de esta vacuna entran "dentro de lo esperable": malestar general como el de una gripe, mareos, vómitos o febrícula. Unos síntomas que se pasan en un par de días.

No obstante, la investigadora no entiende por qué la vacuna tiene tan mala fama: "Es curioso porque parece que todo le pasa a la vacuna de AstraZeneca. Es cierto que la eficacia es algo menor que la de Pfizer o Moderna, pero sigue siendo una eficacia buenísima", cuenta, explicando que todo lo malo sobre estas dosis se "magnifica". "Eso no es bueno para las vacunas en general ni para alentar a la población en general", aclara.