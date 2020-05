Mercedes Guillén ha conectado por videollamada con Liarla Pardo para dar una sorpresa a hijo, Roberto Leal, que promociona el regreso de Pasapalabra. Guillén ha contado que Roberto Leal es "maravilloso como hijo" y "muy buen jefe".

Y es que madre e hijo trabajaron juntos en un programa de 'Canal Sur' en el que la madre de Roberto Leal tenía una sección que llevaba por nombre 'La madre que me parió'. "Todos los compañeros que trabajaban con ella estaban enamorados", ha recordado Leal, quien ha dicho no estar de acuerdo en que "no tiene defectos", como ha afirmado su madre.

"Sí que tengo defectos. Soy muy cabezón", ha reconocido el presentador, a lo que su madre le ha dado la razón y ha dicho que "cuando se le mete algo en la cabeza hasta que lo consigue no para". Y en lo referente a la infancia del periodista, Mercedes Guillén ha contado que "era muy buen niño y muy buen estudiante" y que "todo lo que quería se iba con su padre a trabajar para tenerlo".

"Nunca me dio ruido en los estudios y nunca me llamó un profesor", ha asegurado la madre de Leal, quien ha destacado, además que su hijo siempre ha sido "muy buen compañero y muy buen amigo". "Tiene muchísimos amigos, es tal como lo ves", le ha dicho Guillén a Cristina Pardo.

En lo referente al estreno de Pasalabra, la madre de Roberto Leal ha contado que lo vivió con "muchos nervios", pero que lo vio "maravilloso, como es él". "Desde que se fueron en febrero no le he visto así que estoy deseando abrazarlo", ha expresado la mujer.

Roberto Leal recuerda a su padre fallecido

En otro momento de la entrevista, Cristina Pardo le ha preguntado a Roberto Leal sobre cómo lo hizo para dar las Campanadas unos días después de que falleciera su padre, a lo que el periodista le ha confesado que "por supuesto, llevaba un pellizco enorme por dentro y estaba destrozado".

"Para qué te voy a engañar, pero también es verdad que mi padre falleció el día 26 y que cualquier trabajador hubiera tenido que volver y a mí me tocó. Lo nuestro es mas particular porque te pones delante de la gente. Pero es verdad que este año, que era el segundo que las daba estaba mucho más tranquilo que el primero, era una sensación rara", ha expresado.

Además, Roberto Leal ha contado que, aunque su padre "en los últimos años ya no andaba pensando" en los programas que presentaba su hijo, sí que vivió su "primer año de OT y el primer año de las Campanadas". "Mi padre fue albañil y se sintió orgulloso cuando le dije que iba a estudiar Periodismo. Yo creo que se fue orgulloso de la familia que construyó junto a mi madre", ha dicho Roberto Leal en Liarla Pardo.