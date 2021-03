Joaquín Reyes ha expresado en Liarla Pardo que está "procesando" las mociones de censura. "Yo creo que a lo mejor Ciudadanos ha dicho: '¿No éramos un partido liberal? Oye, pues igual vamos a romper con los pactos que teníamos'", ha expresado.

En este sentido, el humorista ha afirmado que "era difícil de entender que mantuviera gobiernos como el de Madrid", a lo que ha añadido: "Si venían a regenerar, lo tenían bastante fácil".

Asimismo, Reyes ha manifestado que le "desanima y me entristece que se haya empobrecido tanto el debate político". "Creo que en eso se puede repartir las culpas y creo que hay partidos a los que les conviene que el debate se empobrezca y que sus mensajes lleguen de esa manera. Me entristece porque me gustaría que las ideas se debatiesen de otra manera, pero me temo que esto va para largo", ha lamentado, tras lo que ha afirmado, en referente a los negacionistas, que le "sorprende que la opinión de un cantante, una actriz o un actor sea más fiable que la de un científico".