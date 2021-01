Fernando López Miras, presidente de Murcia, ha mostrado en Liarla Pardo su indignación con el Gobierno central. "Hay algo que no entiendo y seguramente no entenderá casi nadie porque es sorprendente. Estamos en la semana con más contagios y el Gobierno central no solo no está tomando decisiones, sino que tampoco se nos permite a las Comunidades Autónomas que pongamos en marcha medidas y herramientas para contener la pandemia", ha denunciado.

En la misma línea, el presidente de la Región ha dicho que le "sorprende que en la peor semana o una de las peores semanas desde que comenzó la pandemia", cuando las CCAA le están "suplicando al ministro de Sanidad" que les autorice el poder adelantar el toque de queda a las 20:00 horas, se les deniegue. "Literalmente se rechaza una medida que es asumible y es simplemente adelantar el toque de queda", ha señalado López Miras, quien se ha preguntado "qué hay detrás de esto y qué es lo que no se sabe".

"No es lógico que, por ejemplo, este sábado en el que muchas Comunidades Autónomas dieron el mayor pico de contagio y que hubo centenares de fallecidos en toda España, estén tanto el presidente del Gobierno como el ministro de Sanidad dando un mitin y haciendo campaña electoral", ha criticado el político del PP, añadiendo que "no es responsable" y que "hay una problema en cuanto a la gestión de la pandemia por parte del Gobierno central". "Ni ellos toman medidas, ni dejan que las tomemos los demás", ha concluido.