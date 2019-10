Miguel Ángel Revilla, presidente de Cantabria, se pasea junto a Cristina Pardo por la VIII Feria de las Mujeres Artesanas y Emprendedoras. Una experiencia que supone un auténtico baño de masas para el político.

Muchas mujeres se acercan a saludarle, a abrazarle o a darle un beso. "Es un problema ser guapo. Yo de joven lo quería, pero ahora estoy muy arrepentido", confiesa el político. Asegura, rodeado de mujeres rurales, que Cantabria ha sido y "sigue siendo un matriarcado".

"Ahora cuando voy a Altamira y están todas viudas, me acosan de una manera... todas quieren bailar conmigo", bromea. Cuando Pardo le pregunta si siempre ha llevado el bigote, explica que sí, y que cree que los cambios físicos a cierta edad son por "falta de personalidad", y añade una referencia a Pablo Casado, que recientemente se ha dejado la barba larga.

Después de pasearse por los puestos de la feria, sin aceptar ningún regalo, porque explica: "Lo que venden es para ganarse la vida", Revilla se anima a cantar mientras decenas de mujeres bailan al son de la música.

Pero estas muestras de cariño que ahora profesan al político no siempre fueron la tónica en sus días. Revilla explica que cuando salió del pueblo y fue a Santander, "hablaba con la 'u', tenía un aspecto lamentable". Empezó a estudiar en los Salesianos, y sufrió acoso: "Sufrí mucho, me hicieron bullying incluso los curas. Se reían de mi por la manera de hablar y tuve la suerte de que con 18 años me fui a Bilbao a estudiar Económicas", relata.

Además, el político asegura que se pagó los estudios trabajando: "Le pedí a mi padre que me mandase 500 pesetas al mes, y con eso me daba para comer... tuve que pagarme la carrera trabajando".

Defiende que no tiene culpa de las elecciones

El Partido Regionalista de Cantabria, del que Revilla es secretario general, fue la única formación que ofreció apoyo a Pedro Sánchez en la investidura. "Somos el único partido que no tiene ninguna culpa de las elecciones", asegura el político.

Además, está convencido de que en las elecciones del 10 de noviembre su formación conseguirá "dos diputados en el Congreso y dos senadores".