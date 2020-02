María Galiano ha mostrado en Liarla Pardo su descontento hacia los políticos. "No me gusta la búsqueda permanente de aquello que pueda herir, rebajar o humillar más al adversario", ha expresado, añadiendo: "No me gusta decir enemigo porque no deben serlo nunca los políticos".

La actriz ha lamentado que en la actualidad "hay una tendencia de sacar a relucir, políticamente hablando, defectos personales". "¿Qué tiene que ver que yo sea cojo para que tú me digas que lo que yo pienso está mal pensado? No tiene nada que ver", ha manifestado María Galiana.

Para la actriz, cuando los políticos hablan, "no utilizan argumentos", sino que "las cosas que dicen son siempre de cara a la galería". "Están siempre pensando qué tienen que decir para tener más posibilidades de llegar a más gente", ha criticado.

"Por ejemplo, una persona que nunca ha hecho nada, que no tiene ningún trabajo, que nunca ha inventado nada, ni defiende nada y que tenga millones de seguidores.... eso, políticamente hablando, para ellos tiene que ser terrible", ha manifestado Galiana.