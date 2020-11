'Sé infiel y no mires con quién' ha regresado al Teatro Amaya de Madrid con los actores Teté Delgado y Josema Yuste. La vuelta a los escenarios con tanta incertidumbre no está siendo sencilla, y así lo ha detallado Teté Delgado, quien no solo ha vuelto al trabajo sino que también ha vuelto a Madrid.

"Hay un desconcierto muy grande. He pasado la pandemia en mi casa en A Coruña con mi huerto y mi jardín, muy tranquila y vuelvo a Madrid y me noto huyendo de la gente", explica.

Pisar el teatro después de tener que dejar una función exitosa en marzo ha sido "muy raro": "Volver ahora tras tantos meses ha sido raro, hacemos la función con distancia de seguridad y es difícil. Pero lo que notamos es que la gente tiene ganas y necesita reírse un poco,

lo que hay que dejar claro es que la cultura es segura".

La artista cree que además se debería evitar que la gente se quede "demasiado en casa" y no se relacione. "Es malo para la salud mental de la gente", asegura. Por eso reivindica un espacio como el teatro: "Es cultura, libertad y salud, la gente está empezando a venir tímidamente".

Por último, anima a la gente a ver su obra: "la gente se ríe porque es una comedia, que se vengan con tranquilidad". Eso sí, apunta, "las cañas de antes y después es responsabilidad de cada uno".