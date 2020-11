Julia Otero ha criticado en Liarla Pardo el papel de la oposición durante la pandemia, afirmando que "no ha estado a la altura de lo que el país necesitaba en los momentos más complicados".

"En ningún país de Europa ha habido una oposición a la gestión del Gobierno como la que hemos tenido aquí en España", ha lamentado, aunque ha destacado también la reacción que tuvo Casado en la moción de censura de Vox: "Esperemos que hayan entendido que ese es el camino y veremos en qué se traduce.".

En este sentido, Otero ha señalado que "durante la primera ola de la pandemia, España ha resentido que el líder de la oposición haya tenido un competidor feroz como es Vox".

En lo referente al papel del Gobierno, la periodista ha afirmado que "lo último que podía imaginar Sánchez es que dos meses después de la toma de posesión venía un tsunami de estas características".

"Todos los países han intentado dar una respuesta. Todos han cometido errores, nuestro gobierno también lo ha hecho. Evidentemente no estábamos preparados", ha manifestado Julia Otero, quien ha añadido que no ve "un ejemplo claro de gobierno que lo haya hecho todo bien", aunque ha dicho que no tiene ninguna duda "de que todos los gobiernos intentan lo mejor".