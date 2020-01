Josema Yuste destaca a Cristina Pardo que "antes era mucho más fácil hacer humor": "Actuabas con mucha más libertad porque España vivía otro contexto radicalmente distinto". Preguntado sobre la política actual, Yuste lo tiene claro: "La actualidad que vivimos invita al humor, en la política es muy gracioso lo que ocurre, yo me parto".

Eso sí, el actor afirma que "antes había mucho más respeto en el Parlamento" ya que, "aunque cada uno peleaba por sus ideas, lo hacía con más inteligencia". Por eso, insiste en que "los políticos de antes eran muchísimo mejores", porque "ahora hay mucha más mediocridad".

Por último, Yuste señala que "cuando eres político tienes que ser capaz de ser honesto ayer, hoy y mañana".

Por otro lado, Yuste destaca en este vídeo de Liarla Pardo que no entiende "cómo una persona que nace en España odia su país". Además, el actor afirma que conoce "mucho mejor España que cualquier político nacionalista" y recalca que "hay gente a la que le han inyectado el veneno desde pequeña para que odien a España".

Por último, Josema Yuste declara en este vídeo que "decir españoles y españolas es cursi, por no decir hortera" y señala que "el feminismo no es eso". Por eso, el actor manda un mensaje a Irene Montero: "No sé si le da para más, pero existe el género neutro. Yo no soy machista ni feminista, soy persona".