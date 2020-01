Josema Yuste afirma en Liarla Pardo que "la cultura no debe ser de ningún partido político, debe ser apolítica". Además, el presentador afirma que le "parece muy cursi" que, como ha comunicado Irene Montero en este vídeo de Al Rojo Vivo, los altos cargos del Ministerio de Igualdad sean mujeres.

Yuste también declara que "decir españoles y españolas es cursi, por no decir hortera" y señala que "el feminismo no es eso". Por eso, el actor manda un mensaje a Irene Montero: "No sé si le da para más, pero existe el género neutro. Hay que hacéserlo mirar, me parece ridículo".

Por todo ello, Yuste rechaza ser feminista: "Por encima de la mujer y el hombre están las personas. Ni soy machista ni soy feminista, soy persona y creo que así tengo la mente más abierta. A mí me importan las personas sean quién sean y voten a quién voten".

Otros momentos destacados

Por otro lado, Yuste destaca en este vídeo de Liarla Pardo que no entiende "cómo una persona que nace en España odia su país". Además, el actor afirma que conoce "mucho mejor España que cualquier político nacionalista" y recalca que "hay gente a la que le han inyectado el veneno desde pequeña para que odien a España".

Por último, Yuste reflexiona en este vídeo sobre la situación política actual y destaca que antes "había mucho más respeto en el Parlamento": "Aunque cada uno peleaba por sus ideas, lo hacía con más inteligencia". "Los políticos de antes eran mucho mejores, ahora hay más mediocridad", concluye.