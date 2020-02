Cristina Pardo ha recordado el vídeo de Gloria Serra 'parando' a una vaca mientras grababa Equipo de Investigación, imágenes que se han hecho virales en España. "También se ha convertido en viral fuera de España. El otro día vi a gente que decían que habían visto las imágenes en México, y que aunque no sabían quién era la mujer que salía en el vídeo, estaba brava", ha afirmado la presentadora.

"Yo me moría de la risa. Ya lo que me faltaba. Pero no fue la mano lo que frenó a la vaca, sino mi mirada asesina. Llevábamos tres horas grabando en el prado y la vaca cada vez que trincábamos plano se iba", ha contado Serra.

"Yo creo que la vaca cuando me vio la mirada de que se quedara quieta dijo: 'Esta señora se está poniendo mal'", ha comentado la periodista sobre su vídeo viral que circula por redes sociales en todo el mundo durante su visita a Liarla Pardo con motivo del noveno aniversario de Equipo de Investigación.