El exministro de Defensa José Bono ha realizado un férreo alegato en favor de la huella política de Felipe González en una entrevista con Cristina Pardo en Liarla Pardo. El expolítico socialista ha opinado sobre las palabras de Oscar Puente respecto al expresidente, al que asegura "le preocupa más la patria que la gente".

"Yo no veo contradicción entre patria y gente, la gente son la patria. La patria somos los españoles, todos. Donde no hay gente no hay patria y Felipe González extendió las pensiones con carácter universal a la gente, eso es hacer patria. Extendió la Educación y la Sanidad a todos los españoles, eso es hacer patria", ha aseverado Bono, que también ha opinado sobre Puente.