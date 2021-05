José Bono ha contado en Liarla Pardo que ha pedido "permiso" para dar una noticia en Liarla Pardo: "Me consta por haber sido ministro de Defensa y responsable de los Servicios Secretos que gracias al reino de Marruecos en España hemos podido detener a muchos terroristas radicales y hemos podido evitar que se produzcan atentados con muertos". "Doy fe de que es así", ha asegurado.

Por este motivo, ha dicho que no va a "aplaudir ninguna acción no humanitaria del Gobierno de Marruecos, pero querer llevarse mal con Marruecos y no querer reconocer lo que hay de bueno para España en su modo de actuar es suicida".

En lo referente a la actuación de los soldados, Bono ha defendido que "España sabe que de las mejores cosas que hace el Ejército es la labor humanitaria". "Cuando hemos visto escenas como la del guardia civil que salvaba a un bebé, yo he sentido como español un orgullo grande", ha expresado.