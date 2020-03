Cristina Pardo le ha preguntado a Enrique San Francisco si cree que existe machismo en España, a lo que el actor ha respondido: "Me gusta mucho estar comiendo con los anuncios de Vaginesil, pero yo creo que en este país ocurre una cosa y es que no tenemos medida, pasamos de un extremo a otro de una manera brutal y eso para mí es impactante". "Nos salimos de madre en muchísimos aspectos", ha añadido.

El actor ha recordado cómo fue su infancia junto a su madre, una mujer soltera durante el franquismo. "Yo iba con mi madre a las pensiones y si no teníamos la firma de mi padre, no nos dejaban entrar", ha recordado.

"Yo en la época franquista era hijo de madre soltera y eso era una dificultad, pero mi madre tenía unos cojones como el caballo de Espartero. Ella nunca quiso denunciar el abandono de hogar de mi padrastro. Yo llevo el apellido de mi padrastro porque con mi padre también se cabreó por golfo y me puso otro apellido", ha contado San Francisco.

Sin embargo, el actor ha dicho que se ha llevado bien con su padre y que se lleva muy bien con su padrastro. "No quiero conflictos. Yo les decía: 'Daros de hostias entre todos, pero a mí no me compliquéis la vida'. Pero son todos cojonudos de alguna manera", ha asegurado.