Enrique San Francisco: "El sentido del humor es un arma letal, te permite decirle a alguien que es un 'cabrón' riéndote"

Cristina Pardo ha entrevistado a Enrique San Francisco y uno de los temas que ha protagonizado el encuentro ha sido el sentido del humor.

El actor cree que "no se ha perdido", sino que "estamos más tristes porque el dinero no llega, los sueldos no suben, el poder adquisitivo ha bajado y la gente no sale".

En este sentido, cree que el sentido de humor es necesario porque "es lo que te permite decirle a alguien que es un cabrón riéndote", aunque destaca que "es muy jodido, es un arma letal".

Además, durante la entrevista San Francisco también ha hablado de la clase política, de la que asegura que "no quiere nada para su país porque solo quiere el poder".

En concreto, uno de los políticos de los que ha hablado ha sido Pedro Sánchez, del que considera que su "ansia de poder no tiene límite". Además, ha criticado la forma en la que llegó al Gobierno, llegando casi a comparar la moción de censura con "un golpe de Estado".

"Es una exageración de la realidad pero hay mucha gente de este país que no saben cómo se ha llegado a esa moción de censura", ha destacado.

Otro de los temas por los que le ha preguntado Cristina Pardo ha sido por el independentismo en Cataluña. En este sentido, Enrique San Francisco ha apuntado: "El nacionalismo es un cáncer". Además, ha asegurado que "es una desgracia porque, en vez de evolucionar, se involuciona":