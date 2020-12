María Jiménez, que sufrió maltrato por parte de su exmarido, ha mandado un mensaje a las víctimas de violencia machista durante su entrevista en Liarla Pardo: "Que en el primer grito, se vaya y lo denuncie inmediatamente; que no perdone los llantos, que (los maltratadores) se disfrazan muy bien de corderos y son lobos y te dan un zarpazo cuando no te das cuenta".

En este sentido, la cantante ha afirmado que "después de eso, uno no aguanta ni media, ni un cuarto", aunque ha dicho que de la violencia machista se sale: "Si me he curado yo, se puede curar cualquiera", ha expresado.

Además, Jiménez ha contado que ha ligado "una 'jartá'". "Yo decía que uno caía un día y caía. Menos mal que de soltera me 'jarté' porque de casada poquito, cortito con agua. Ahora ya tengo mis partes muertas", ha bromeado, a lo que ha añadido que las que tiene vivas son "para tocar las palmas".