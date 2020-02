Cristina Pardo ha afirmado que en Equipo de Investigación han hecho varios programas sobre Franco y ha preguntado a Gloria Serra si cree que quedan muchas heridas por cerrar, a lo que la periodista ha respondido: "Sí que quedan. Cuando hablan de reabrir viejas heridas yo creo que es incorrecto. Lo que pasa es que no hemos cerrado las heridas", expresado Serra.

"Yo tengo un abuelo que no sé dónde está. En una entrevista al secretario de Estado para la Memoria Democráitca le dije que no sabemos dónde está mi abuelo, no tenemos ni idea. Me dijo que hay un memorial y que me podían ayudar", ha contado Gloria Serra en Liarla Pardo.

"No puede ser que la gente no pueda enterrar a su familia y llorarla"

De forma contundente, la presentadora de Equipo de Investigación ha criticado que "no puede ser que la gente no pueda enterrar a su familia y llorarla sin más, cosa que ha hecho todo el planeta cuando ha habido conflictos, sean guerras civiles o sea la II Guerra Mundial". "La gente ha enterrado sus muertos y el que dice que eso es reabrir viejas heridas miente", ha manifestado.

A la pregunta de Cristina Pardo de si han buscado a su abuelo, Gloria Serra contado que hasta ahora no le habían buscado, pero que "a partir de hablar con el secretario de Estado", le ha "animado a tirar adelante". "Yo tengo ganas de saberlo, quiero también que mi madre lo sepa, por saber dónde está. ¿Por qué no lo puedo saber? ¿Por qué no podemos recuperar eso? ¿Eso es abrir viejas heridas?", se ha preguntado la periodista.

En este sentido, la presentadora ha dicho que sus amigos de Alemania o Inglaterra no entienden cómo no se puede "hacer simplemente ese ejercicio" en España.

"Solo si contamos las cosas y cerramos heridas estamos en el camino de no reabrirlas"

"Luego quedan muchas más cosas por saber. Yo creo que se hizo bien ese momento. La gente que vivió la guerra y sus hijos que vivieron la posguerra decidieron pasar página, pero ahora los nietos, sin ese rencor de haber vivido esa situación tan directamente, nos toca hacer ese ejercicio. Es nuestra responsabilidad contar bien las cosas, contarlo para los bisnietos porque solo si contamos las cosas y cerramos heridas estamos en el camino de no reabrirlas nunca jamás", ha defendido Gloria Serra.

Así, la presentadora de Equipo de Investigación ha concluido afirmando que "esa es la paz auténtica, no la paz de los cementerios sin nombres".