El tercer aniversario de Liarla Pardo prometía sorpresas... ¡y vaya si las ha habido! En este programa había una entrevista sorpresa que Cristina Pardo no conocía, y es que la entrevistada, por una vez, iba a ser ella.

La presentadora tuvo que responder a las preguntas de Anabel Alonso y Gonzalo Miró, recordando su directo más difícil en laSexta. Todo ocurrió un sábado en el que comparecía el entonces ministro de Economía, Luis de Guindos, para explicar el rescate bancario en España.

"Me llama Ferreras y me dice: 'Vas a ir al rescate bancario'. Le dije que había bebido tantos gintonics como millones nos van a dar para reflotar el sistema financiero", afirma Pardo.

Entonces, se maquilló "en el baño de un tugurio", llegó al lugar de la rueda de prensa, un compañero le prestó una chaqueta y se tuvo que sentar en el suelo porque no había sitio. La periodista recibió una llamada para entrar en directo.

"Acabo la rueda y me dijero: 'Ponte, que tienes que entrar'. Lejos de facilitarme las cosas diciendo 'Cristina, ¿qué ha dicho?', las preguntas eran: '¿Esto va a entrar en el déficit?'. Yo decía... esto no está pasando. Creo que no se notó", asegura.