Francisco Nicolás Gómez, conocido como el pequeño Nicolás, ha sido entrevistado en Liarla Pardo donde ha hablado de la condena a un año y nueve meses de prisión por falsificar un DNI y del resto de causas abiertas. Asegura que son "errores" de cuando tenía 18 años, y Cristina Pardo le recuerda que "los delitos por los que se le ha acusado no son errores".

Insistiendo en que él no siente que "haya cometido estos delitos", el pequeño Nicolás ha defendido que si sale absuelto, nadie hablará de él porque "solo se habla de lo malo, pero no de lo bueno". En este sentido, y manteniendo su inocencia, ha afirmado que nunca ha tenido "antecedentes penales en 27 años", algo que considera un mérito. La presentadora no ha dudado en reprochárselo: "Uno no puede sacar pecho de eso, no es un mérito".