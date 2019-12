Boris Izaguirre ha hablado sobre la fiesta que celebró Tamara Falcó en casa de Isabel Preysler por su victoria en Masterchef. "Fue una súper fiesta. Tamara organizó unas pantallas inmensas", asegura el showman.

En los vídeos que se filtraron, aparecen grandes personalidades como la infanta Elena y se puede ver cómo Boris aparece bailando con Isabel Preysler. "Lo he visto en Twitter y no me acordaba que hubiera bailado tanto. Qué bien fotografía la casa, ¿no encuentras? Esa casa sale fantástica, fue tan denostada hace años y mira lo bien que ha pasado el tiempo".

Sobre la final del concurso explica que se quedó "impactadisimo" al ver la presencia de la madre de Tamara Falcó y Mario Vargas Llosa: "Cuando lo vi en televisión me impacté. Una mezcla como de poder, glamour e intelectualidad que emanan los dos juntos".

"Más que Masterchef soy una celebrity, prefiero quedarme como una celebrity", ha bromeado con Cristina Pardo, que no ha dudado en preguntarle por su plato estrella, la quiche.

"Es lo único que sigo haciendo en casa, hago la masa y todo. Paso 30 o 40 minutos haciéndola con mis manos", asegura.