El exministro de Defensa José Bono ha analizado en Liarla Pardo la gestión que están realizando tanto el Gobierno como la oposición de la crisis por la epidemia de coronavirus que está afrontando España. "Deseo que estén juntos, que se entiendan y que sean leales".

Bono ha asegurado que se pone en la piel de todos los políticos que están implicados actualmente en esta situación, indiferentemente del partido al que pertenezcan. Me imagino la tensión, la preocupación y el agobio con el que lo estarán viviendo: "Necesitamos a nuestros gobernantes para que nos saquen de la crisis".

"Esta es la crisis más grave que nos ha ocurrido desde la Guerra Civil", ha insistido el exministro, que ha mandado un mensaje de apoyo a los parlamentarios: "Le deseo mucha suerte al Gobierno, y que con la oposición sean mutuamente leales. Ya vendrá el tiempo en que se ajusten cuentas”.

En contraposición, Bono sí se ha mostrado especialmente crítico con Santiago Abascal después de que el líder de Vox se haya negado a un encuentro telefónico con Pedro Sánchez para abordar la ampliación del estado de alarma como medida para frenar la epidemia: "Abascal tiene que pensar que tiene tres millones de votantes, y que no son extremistas".

En este sentido, ha considerado que a los votantes de la formación de extrema derecha “no les agradará que cuando estamos viviendo la peor crisis de nuestras vidas Abascal no se ponga al teléfono con el presidente”, y se ha mostrado contundente a este respecto: "Por mucho que diga que quiere a España, si no coge en estos momentos el teléfono al presidente, aunque lo odie políticamente, no quiere a España".

Entre la UME y la esperanza de una solución

Bono también ha entrado a valorar en Liarla Pardo el papel que están cumpliendo los efectivos de la UME en esta crisis sanitaria: "La UME nació con conflicto. Cuando nació ya hubo gente que dijo que era un engaño y una torpeza porque decían que los ejércitos no son una ONG. Ofendían a los ejércitos y a los ONG".

"Las guerras han cambiado hoy de escenarios, son crisis de otra naturaleza", ha destacado el exministro, que ha señalado que la UME "ha hecho por los ejércitos de España mucho más de lo que podía imaginarse". Y ha concluido: "Me siento muy satisfecho y orgulloso de lo que hacen nuestros militares".

En otro orden, Bono ha asegurado estar "respetando de manera rigurosa las reglas" del confinamiento impuesto por el Gobierno: "Llevo sin salir ni a la puerta de la calle desde el 18 de marzo. Pertenezco, por edad y por una estenosis coronaria, a una cierta población de riesgo, y no estar contagiado me produce esperanza, pero lo vivo con preocupación y con tristeza".