Ángel Garrido: "Hay personas del PP que quieren dar el salto a Ciudadanos"

Ángel Garrido, expresidente madrileño y actual número 13 de Ciudadanos a la Comunidad de Madrid, también fue la persona de confianza de Esperanza Aguirre. A ella se ha referido en Liarla Pardo como una persona inteligente, brillante y sin pelos en la lengua". "Ella ha sido una liberal convencida, seguramente en un sentido más radical de lo que yo entiendo que debe ser el liberalismo aplicado en España", ha asegurado.

Sobre el momento en el que Casado evitó saludar a Ángel Garrido en los actos del 2 de mayo, el actual número 13 de Ciudadanos a la Comunidad de Madrid ha señalado: "A estas alturas no tiene más importancia. Si no me vio, no me vio. No pasa absolutamente nada. No quiero polemizar con alguien que ha sido amigo durante muchos años". Garrido ha asegurado, además, que el PP es un partido al que tiene "enorme cariño y respeto". "A mí me duele lo que ha pasado", añade.

"Yo estoy donde quiero estar que es en Ciudadanos y a partir de ahora, lógicamente, competiremos en igualdad en esta carrera electoral", ha manifestado Ángel Garrido.

El expresidente popular de la Comunidad de Madrid ha insistido en que siempre ha "estado en el centro" y en que "Ciudadanos es el único proyecto de centro verdadero que existe en España", aunque, ha apostillado: "No hay ningún resquemor con el PP".

En esta línea, Ángel Garrido ha afirmado que, para ellos, "el PP no es el adversario", sino que "el adversario está en la izquierda" y ha defendido que "la gran ventaja que tiene Ciudadanos es que siempre ha estado en el mismo sitio", lo que, ha dicho, les "otorga credibilidad".

Asimismo, Garrido ha insistido en que Ciudadanos ha dejado con quién no va a pactar: "No va a pactar con la izquierda ni en España ni en la Comunidad de Madrid. Esa es la gran diferencia entre Ciudadanos y el resto"

Por último, actual número 13 de Ciudadanos a la Comunidad de Madrid ha manifestado que "hay personas del PP que quieren dar el salto a Ciudadanos", pero que "no es el momento de dar el salto". "Hay personas que prefieren esperar a ver qué ocurre porque es un momento complicado para tomar esa decisión", ha concluido.