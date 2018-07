Anabel Alonso, sobre el juez que quiso absolver a 'La Manada': "¿A qué relaciones sexuales está acostumbrado ese hombre?"

ASEGURA QUE CADA UNO DE ELLOS "ES UN ARMA MORTAL"

Anabel Alonso asegura en Liarla Pardo que la sentencia de 'La Manada' no tiene ningún sentido: "No me cabe en la cabeza después de que describen lo que describen, y dicen que es un abuso, que no hay violación. ¿No hay intimidación? Cada uno de ellos es un arma mortal".