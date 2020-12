La actriz Anabel Alonso ha sido muy crítica con el Hospital Enfermera Isabel Zendal que ha inaugurado recientemente la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que de momento no tiene pacientes y cuyos recursos escasean. "Se llama hospital por llamarlo algo", ha denunciado en Liarla Pardo la intérprete, que cree que también se le puede "llamar almacén".

"Todo lo que tenga que ver con no ingresar a nadie está muy bien", ha seguido manifestando en el programa Alonso, que también ha hecho referencia a la equivalencia que hizo la presidenta madrileña entre el gasto en TV3 y el invertido en el recién estrenado hospital: "Se gastan 303 millones de euros, lo que equivale a tres zendales".

La actriz afirma que le divirtió esa declaración: "Me gustó mucho lo de la moneda Zendal. Y sabemos que un zendal son 100 millones de euros". No obstante, ha matizado: "A mí me parece un escándalo de grandes dimensiones y echo mucho de menos oposición en la Comunidad de Madrid".