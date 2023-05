ETA no asesina a nadie desde hace 13 años. Y, sin embargo, no hay campaña electoral en la que ETA no sea protagonista. Esta vez el PP ha utilizado un informe de Covite en el que denuncia que EH Bildu lleva en sus listas como candidatos o suplentes a casi medio centenar de condenados por pertenencia o colaboración con ETA. Para Covite "es una provocación más a las víctimas del terrorismo ver cómo la izquierda abertzale premia a estos asesinos por seguir orgullosos de su pasado criminal".

De los 44 candidatos, hay siete etarras que Bildu presenta a las elecciones tras cumplir una condena por asesinato. Primero: José Antonio Torre Altonaga, alias "Medius". En 1981 tuvo una condena de 20 años de prisión por su colaboración en los asesinatos de Alberto Negro Viguera y Andrés Guerra Pereda. 32 años después se presenta como suplente número dos de la lista a la alcaldía de Munguía en Vizcaya.

Segundo: Begoña Uzkudun Etxenagusia. Ella fue condenada a 18 años de prisión por el asesinato de José Larrañaga Arenas en 1984. José Txiqui, como se le conocía popularmente, había sufrido dos atentados anteriormente. El tercero, terminó con su vida tras recibir cinco disparos. Begoña Uzkudun fue condenada por este asesinato. Ahora se presenta como número tres en la lista para la alcaldía de Régil (Guipúzcoa).

Tercer candidato culpado de asesinato: Juan Ramón Rojo González. Fue condenado a 30 años de prisión por matar a Francisco Gil Mendoza en 1991. Se presenta como número 21 en la lista a la alcaldía de Irún. Cuarto: Agustín Muíños Días, alias "Tinin". Fue condenado a 29 años de prisión por el asesinato de José Antonio Julián Bayano en 1983. Se presenta a número seis en la lista a la alcaldía de Legutiano, en Álava.

El quinto candidato a las elecciones municipales fue condenado a 16 años de prisión por asesinato: Asier Uribarri Benito ahora se presenta como número cuatro en la lista para la alcaldía de Maruri-Jatabe(Vizcaya). En 1997 participó en el asesinato del guardia civil José Manuel García Fernández. José Manuel fue asesinado en la barra de un bar donde se encontraba junto a su mujer. La plaza de San José en Bilbao se vistió de duelo para despedirle.

Por ese mismo asesinato fue condenado Lander Maruri Basagoiti. 16 años de prisión también para él. Ahora se presenta como suplente número dos de la lista para la alcaldía de Ciérvena (Vizcaya). Séptimo y último: Juan Carlos Arriaga Martínez. Condenado a 29 años de cárcel por asesinar a Jesús Alcocer Jiménez en 1984. Dos disparos en la nuca a las siete de la mañana en Merca-Iruña terminaron con la vida de este industrial pamplonés y comandante retirado de infantería. Ahora, 30 años después, su asesino, Juan Carlos Arriaga Martínez se presenta como número tres en la lista para la alcaldía de Berrioplano en la Comunidad Foral de Navarra.