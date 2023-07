Las incendiarias revueltas en las calles de Francia las protagonizan los hijos y nietos de inmigrantes. Son personas que no se sienten identificadas con el resto de la sociedad francesa. Lo explica Daniel Puchol, excorresponsal de laSexta en París durante 11 años: "Son esas personas que no han tenido oportunidades y que no ven ningún futuro", asegura en Al Rojo Vivo.

"Ya no hablamos simplemente de ciudadanos de tercera generación, porque hay algunos que son muy jóvenes". Por otro lado, a pesar de ser ciudadanos franceses de nacimiento, no se sienten representados en el país: "Han nacido en Francia, pero ellos lo han dicho muy claramente: 'Somos negros, somos árabes y no nos sentimos franceses a pesar de haber nacido aquí'". Para estos manifestantes, "los franceses son personas rubias de ojos azules".

Se trataría por tanto de un tema socioeconómico más que político: viven en situación precaria y sin ningún prospecto de futuro en un país donde sienten que no pertenecen. "Atacan todo lo que representa Francia, todo lo que representa lo público", afirma Puchol, que añade: "Están vengándose del Estado de esta manera".