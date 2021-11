Pablo Casado, presidente del Partido Popular, ha sido uno de los protagonistas del fin de semana por sus declaraciones sobre la emisión y el consumo de la energía solar por las noches. Pero no fue la única. Por ello, el periodista y presentador de laSexta Clave, Rodrigo Blázquez, ha repasado en el vídeo que acompaña estas líneas seis frases para la historia del dirigente popular en su visita a Puertollano, Ciudad Real. La primera es una loa a la dieta mediterránea que usó para atizar al ministro Garzón poniendo a los pastores como ejemplo.

"El señor Garzón ha hecho un recetario para comer sano. ¿Se ha enterado de que España es el segundo país del mundo con mejor expectativa de vida precisamente por la dieta mediterránea? Que vaya un día con un pastor y le enseñe a comer sano", declaró el líder de los populares, que no tardó en expresar su segunda sentencia: ahora que el Gobierno de coalición va a transformar por completo la ley mordaza, él asegura que la Policía va a quedar "indefensa".

En Puertollano ha asegurado que van a "derogar todas las modificaciones que quieren hacer a la Ley de Seguridad Ciudadana" porque a los agentes se les deja "descubiertos, indefensos en las identificaciones y detenciones". La tercera frase de Casado para la historia hay que estar muy atento para pillarla. Como quien no quiere la cosa, Casado ha insistido en esa idea de que Pedro Sánchez es un 'okupa' del palacio de La Moncloa. Deslegitimación total del adversario con la sutileza de una subordinada. Y mientras, el mensaje va calando.

"Es la primera vez que un Gobierno, estando en la Moncloa, en dos años es 'sorpassado' por la oposición a pesar de todas las trampas, de la ocupación del poder", ha asegurado el máximo dirigente de los populares. La cuarta frase de Casado abarca el acto de este fin de semana de Yolanda Díaz, Mónica Otra, Ada Colau, Mónica García y Fátima Hossain. Según Casado, este encuentro es "un aquelarre feminista". "El nuevo aquelarre de los radicales, esto es más peligroso para el PSOE de lo que parece".

Es decir, lo que el jefe de la oposición ve en ese encuentro no son cinco mujeres haciendo un acto político a la izquierda del PSOE. Según la RAE, Casado ve aquí una "reunión nocturna de brujas, con la supuesta intervención del demonio ordinariamente en figura de macho cabrío, para sus prácticas mágicas o supersticiosas". Quinta frase de Casado: a la izquierda no le gustan los molinos: "A la izquierda no le gusta la nuclear, no le gusta el carbón, no le gusta el gas, no le gusta la hidroeléctrica y no le gusta ahora la eólica y se quejan de que los molinos dañan el paisaje".

En este punto, Blázquez tira de Ironía para señalar que Casado realiza estas declaraciones sobre esta cuestión porque "Angela Merkel, otra bolchevique', anunció el fin de las nucleares en Alemania hace diez años a raíz del accidente de Fukushima". Y añade: "Lo de que no le gustan los molinos a la izquierda viene quizá por Colau, que hace unos días defendió instalarlos en la ciudad de la que es alcaldesa". Y con esto, se llega a la sexta frase, la que más se ha viralizado estos días: por la noche la energía solar no funciona.

"A la izquierda sólo le gusta la energía solar. Y a mí. Pero es que antes de ayer, a las 8 de la tarde fue el pico de consumo eléctrico y a esa hora, no sé si estabais por aquí, no había posibilidad de que emitiera porque era de noche", expresó el dirigente popular. Por esto es por lo que más críticas ha recibido y, sin embargo, en esto Casado tiene parte de razón: Tenemos un problema con el almacenamiento de la energía solar. Porque de momento no existe tecnología capaz de guardar la energía solar. Se puede almacenar algo en una batería para el pequeño consumo de un hogar, pero no se puede guardar como para que una ciudad -o un país entero- siga tirando de la energía solar durante la noche.