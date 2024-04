La denuncia a Begoña Gómez, la esposa del presidente del Gobierno, ha llegado después de meses de especulaciones y aclaraciones por parte del Gobierno o directamente por ella misma.

El debate comenzó con la ayuda de Begoña Gómez a una empresa para conseguir un contrato, lo hizo a través de una carta firmada por ella misma. Sin embargo, laSexta tuvo acceso a más cartas de ese expediente y se encontró con que existían 32 cartas similares, algunas idénticas, respaldando diferentes entidades, incluido el Ayuntamiento de Madrid, durante el mandato del PP. Todas estas cartas llevaban el mismo texto y fueron firmadas por la esposa del presidente en su rol de codirectora de un máster en la Universidad Complutense de Madrid.

A pesar de esto, la entidad pública encargada de la adjudicación declaró que el respaldo de Begoña Gómez "al no ser relevante la declaración de apoyo, no se tuvo en cuenta y ni siquiera se cita en el informe". Además, se demostró que las empresas en cuestión obtuvieron contratos en base a sus propios méritos y no por el respaldo de la esposa del presidente. El portal de transparencia concluye con que "las empresas lograron dos de los seis lotes licitados", y que en esos dos casos su oferta fue la de mayor puntuación.

Ante estas informaciones, Begoña Gómez solicitó rectificaciones a medios como 'El Confidencial', envió un correo electrónico al director y le advirtió de que podía emprender acciones judiciales por la publicación de "Begoña Gómez amenaza por revelar sus vínculos con empresas" a El Confidencial. Les pidió que rectificaran y les acusó de haber publicado "una serie de informaciones sobre ella que contenían inexactitudes con la intencionalidad de generar confusión y daño".

Begoña Gómez pidió también correcciones a 'The Objective' por una noticia que titulaba así: "El Gobierno oculta el importe de una subvención a nombre de Begoña Gómez". La vinculaba erróneamente a una subvención gubernamental, que resultó ser para una empresaria cántabra que se llamaba igual.