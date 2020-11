José Luis Mendoza, presidente de la Universidad Católica de Murcia, vuelve a estar en el centro de la polémica. Tras afirmar el pasado mes de junio que Bill Gates y "las fuerzas del mal" pretendían implantarnos un "chis" con la vacuna del COVID-19, ahora ha asegurado en 'Onda Cero' que "la ingesta de grandes dosis de vitamina C fulmina el coronavirus".

"La vitamina C es muy barata. Los limones no cuestan mucho y los conseguimos en grandes cantidades, pero al coronavirus lo fulmina. ¿Por qué no dejan que se use la vitamina C en grandes dosis?", ha manifestado el presidente de la Universidad Católica de Murcia.

Además, Mendoza también ha hecho polémicas declaraciones sobre temas como el aborto, la eutanasia o el matrimonio hay. En lo referente al aborto, el presidente de la UCAM se pronunció así: "Quienes no saben apreciar el valor de la vida humana y sostienen la liberación del aborto no son conscientes del daño que hacen; es una grave irresponsabilidad de los gobiernos promover leyes inicuas que favorezcan el aborto, la muerte de un ser humano en el vientre de su madre".

Con respecto a la eutanasia Mendoza sostuvo que "la eutanasia es una lacra para la humanidad" y sobre el matrimonio gay dijo que "en la naturaleza del ser humano todos llevamos grabado el sello del amor de Dios, hemos sido creados para amar y no para destruir". "El mal llamado 'matrimonio homosexual' es una abominación a los ojos de Dios, así de claro", manifestó.