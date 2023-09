El informe de la Guardia Civil, desvelado por 'El Mundo', sobre el 'caso Negreira' ha determinado que "el funcionamiento de los árbitros durante la etapa de Negreira parecía irregular y con decisiones arbitrarias posiblemente imparciales". Supuestamente, José María Enríquez Negreira asesoraba al F.C. Barcelona en temas arbitrales, dándoles unos informes antes de cada partido en los que supuestamente contaba las características del colegiado que les iba a arbitrar. Recordemos que Negreira era uno de sus jefes y se entiende que tenía información privilegiada sobre los árbitros.

Según el Barça, le pagaban por realizar estos informes. Pero ante esto, ha surgido un problema: la Guardia Civil no ha conseguido que el club catalán le aporte ninguno de esos informes, ni un video, ni un documento, ni un informe escrito. Solo existen facturas. Eso hace que "los investigadores de la Guardia Civil concluyan que las supuestas asesorías arbitrales de Negreira al Barcelona nunca existieron. Y que la facturación es completamente falsa".

La Guardia Civil señala también que esos supuestos informes que el exvicepresidente de los árbitros aportó al Barcelona no se hicieron. Aunque la Guardia Civil ha probado que cobró a través de sus empresas más de ocho millones de euros. Pero su patrimonio, misteriosamente, no aumentó porque, según el informe, "Negreira retiraba ese dinero del banco en efectivo o a través de cheques al portador", por lo que no se sabe donde terminó ese dinero.

El informe también hace hincapié sobre las posibles consecuencias que podría tener el F.C. Barcelona. La principal sería impedirle jugar la Champions League. Tras conocerse la noticia, la UEFA abrió un expediente al Barça y llamó a su presidente, Joan Laporta, a consulta. Y se concluyó que mientras no haya una resolución judicial, la UEFA no sancionará. A día de hoy no hay un hecho probado sobre un partido concreto en el que una decisión arbitral cambiase por imperativo de Negreira. Por lo tanto, la UEFA no ha sancionado hasta ahora. Pero sigue atenta. Hay observadores de UEFA pendientes de este tema y cualquier novedad analizada. Todavía no se ha dado carpetazo a este tema.

Y sobre este durísimo informe ha hablado el actual entrenador del Barcelona. Xavi Hernández fue futbolista del equipo culé durante estos años y considera que "tras 17 años en el primer equipo nunca" se ha sentido "beneficiado". Y se ha mostrado en "total desacuerdo con la Guardia Civil".