Cerca de 115.000 personas se han manifestado este lunes en Barcelona con motivo de la Diada, según la Guardia Urbana. Ahí debería haber estado Oriol Junqueras. Pero algo se lo impidió: el coronavirus. Lo mismo le pasó a Pedro Sánchez, que no pudo asistir a la cumbre del G-20. Son sólo dos ejemplos del repunte de casos de Covid-19 que estamos sufriendo. Del 12 al 18 de junio se daban 38,3% casos de coronavirus en Atención Primaria por cada 100.000 habitantes. Ahora, en la última semana con datos, del 28 de agosto al 3 de septiembre, ha pasado al 137,3%. Se ha multiplicado por 3,5. Y entre los más afectados, los menores de 5 años.

¿Cuál es el motivo? Uno de los motivos es la aparición de una nueva variante: XBB.1.5. Es descendiente de Omicron. Y ha mutado de una manera que le permite escapar con más facilidad de los anticuerpos. Sin embargo, no es más virulenta. Tampoco es más peligrosa. Y esto, se puede apreciar observando los datos de hospitalizaciones. Durante estos tres meses de verano, se han duplicado: de 1,4 por cada 100.000 habitantes a 3. En su mayoría, los afectados son mayores de 79 años. Ha sido un aumento más o menos proporcional, parejo, el de los casos más graves con el de los aumentos de contagios. Pero no ha habido una 'explosión'.

Y precisamente, no ha habido una 'explosión' de casos gracias, en parte, a las vacunas. Las vacunas buscan dos objetivos: uno, evitar el contagio. Y dos, que si te contagias, los efectos no sean graves. Parece que el paso del tiempo, el que muchos no hayan completado las pautas de vacunación y las nuevas variantes está flaqueando lo primero (evitar contagios). Pero en lo segundo, en evitar los efectos graves de la infección, las vacunas están funcionando a la perfección.

¿Hay que vacunarse? Los efectos del coronavirus hoy en día no son para organizar o alarmar a la gente para se vacune. Ahora, los niños, los ancianos y los más vulnerables sí deberían vacunarse cada año contra la Covid para prevenir. Exactamente igual que sucede con la gripe. Cada año se vacunan contra una variante nueva de la gripe para evitar males mayores. Y algo parecido habría que hacer con el coronavirus para los grupos de riesgo. Además, con esta nueva variante, los test siguen sirviendo. Es decir, el test detecta si hay virus. La variante le da igual. Y es verdad que en ciertos momentos podría influir, pero este no es el caso.