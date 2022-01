Dura respuesta de Consuelo Ordoñez al artículo de opinión publicado por Isabel Díaz Ayuso en el diario 'El Mundo' para homenajear la memoria de su hermano. Bajo el título 'Gregorio Ordóñez, la verdad', la presidenta madrileña ha quedido recuperar la figura del concejal del PP asesinado por ETA hace 27 años. Y a esta columna ha respondido Ordoñez señalando que "la verdad es que mienten". Ha corregido a la Presidenta de la Comunidad de Madrid a través de varios mensajes en twitter.

La hermana de Goyo Ordoñez ha acusado a Díaz Ayuso de ser "incapaz de recordar a una víctima sin utilizarla para sacar rédito político". La hermana del dirigente asesinado ha destacado varios párrafos del artículo en el que Ayuso asegura que el concejal del PP entró en política para plantarle cara a los pistoleros de ETA y a "los pistoleros verbales" del nacionalismo de ETA. Algo que le ha corregido la Presidenta del Colectivo de Víctimas del Terrorismo.

Ha asegurado que esa expresión, la de "pistoleros verbales", su hermano solo la utilizaba sólo para referirse a Xabier Arzalluz. Y le ha recordado que Gregorio Ordoñez gobernó en el Ayuntamiento de San Sebastián con el Partido Nacionalista Vasco. Nosotros hemos recuperado las palabras de Gregorio Ordoñez en ese momento: "Me metí en política solo por dos motivos. Porque quiero mucho a mi tierra y no me daba la gana verla con un yugo, doblegada tanto por los pistoleros de ETA y por la forma de actuar de un 'pistolero verbal', que es el señor Arzalluz".

A Consuelo Ordoñez tampoco le ha gustado que Díaz Ayuso utilice el artículo de opinión sobre su hermano para denunciar al Gobierno de Sánchez por acercar presos de ETA al País Vasco. Así, le ha recordado que, durante el mandato de Mariano Rajoy, el PP no solo acercó presos a Euskadi, sino que directamente los excarcelaron. En concreto, a 200 etarras que había en prisión en aquel momento. Además, la hermana de Goyo Ordóñez ha afirmado que su hermano estaba en contra de negociar con ETA para que dejaran de matar, como ha sostenido que hicieron los gobiernos del PP y el PSOE. Y ha adjuntado otro vídeo.

"Si el Gobierno negocia con ETA significa que estamos, de alguna manera, prostituyendo la democracia, que más vale comprarse una escopeta que votar", apuntó el concejal asesinado en 1988. Sí hay algo del artículo de Ayuso con lo que está de acuerdo la hermana de Gregorio Ordónez: las dos creen que, si Goyo estuviera vivo, la historia del País Vasco y de toda España sería mejor. Aunque acto seguido, la presidenta de COVITE le ha dado otro rejonazo a Ayuso. Ha aseverado que la presidenta madrileña está en las antípodas de la forma de hacer política de Goyo Ordoñez.