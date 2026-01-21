Cómo reaccionaría Canadá si Trump intentara invadirles: los militares ya tienen un plan de guerrilla

Los detalles Los militares canadienses piensan en escenarios extremos, desde cómo defender las ciudades hasta cómo pequeños grupos de civiles podrían hacer frente a un ejército abrumadoramente superior, y todo mientras el Gobierno recomienda reservas de comida para al menos cinco días.

"Debemos estar preparados para todo". Así ha alertado el Gobierno canadiense a sus ciudadanos ante un escenario que hasta hace poco parecía imposible: una hipotética invasión estadounidense tras las recientes declaraciones de Donald Trump.

Durante días, las autoridades han reforzado la defensa civil y ahora piden también que en todos los hogares haya al menos cinco días de alimentos y suministros básicos, por si la situación se complicara.

Trump lo deja claro: quiere Groenlandia… y Canadá

Desde Davos, el presidente estadounidense no se anduvo con rodeos: "Queremos Groenlandia y la vamos a tener", aseguró, mientras advertía de la potencia militar de su país: "Estados Unidos tiene armas como nunca".

En declaraciones llenas de reproches a decisiones pasadas, Trump dijo: "Qué estúpidos fuimos cuando se lo devolvimos, pero lo hicimos. Ahora hay muchos más riesgos que nunca, hay cosas que no puedo decir, pero armas como nunca".

Y cargó contra la OTAN: "Seamos tontos o no, hemos malgastado trillones de dólares en la OTAN sin obtener nada a cambio. Esto es un camino de una sola dirección. Queremos Groenlandia y la vamos a tener".

No solo Groenlandia está en su radar: Canadá también. Incluso circula una imagen difundida por Trump que, mediante inteligencia artificial, muestra el mapa de América con Canadá ya parte de Estados Unidos, cubierta con la bandera estadounidense. Una fantasía, pero muy representativa de lo que él desearía.

Los militares canadienses ya piensan en escenarios de invasión

Según fuentes publicadas por 'The Globe and Mail', los ejércitos canadienses ya están estudiando cómo sería un ataque y cómo responder. Los resultados son claros y preocupantes:

Más que una invasión real, sería un desfile militar. Desde la frontera sur, las tropas estadounidenses superarían cualquier barrera canadiense en cuestión de días, tal vez incluso en 48 horas. Canadá no podría detenerlo con un enfrentamiento convencional.

Las cifras lo explican: Estados Unidos cuenta con más de 1,3 millones de soldados, mientras Canadá apenas tiene 68.000. En aviación, EEUU suma 1.790 cazas frente a 66 canadienses. Sus tanques superan los 4.600, mientras que Canadá tiene solo 74. Y en submarinos, la diferencia es abrumadora: 70 frente a cuatro.

¿Entonces qué haría Canadá? Guerrilla

Canadá no planea un choque directo. Ni la Guardia Montada, ni su ejército convencional, podrían detener a Estados Unidos. El modelo sería guerra de guerrillas:

Pequeños grupos de militares o civiles armados.

Emboscadas, sabotajes, drones, ataques rápidos e inesperados contra soldados, tanques o edificios estratégicos.

Estrategias inspiradas en lo que hicieron los afganos contra la Unión Soviética y EEUU, la resistencia europea contra los nazis, o los españoles frente a los franceses en la guerra de la Independencia.

El objetivo: provocar el mayor daño posible al enemigo con el menor coste humano para Canadá, dificultando la ocupación del país a largo plazo.

Estados Unidos podría controlar las ciudades más pobladas y concentrar a la mayoría de la población, pero el país completo es enorme, incluso más grande que EEUU, y ocuparlo totalmente sería casi imposible.

¿Es real la amenaza?

La mayoría en Canadá no cree que Trump realmente invada, pero la situación ya se toma en serio. Por si acaso, los militares estudian qué estrategias podrían funcionar si ocurriera algo extremo.

Como curiosidad, la cultura popular ya lo imaginó: en 1999, 'South Park' dibujó una invasión de Canadá por EEUU. Hoy, los canadienses toman notas, aunque saben que esto es hipotético, no un plan real.

Por ahora, la consigna es clara: prepararse para lo peor, sin entrar en pánico. Defensa civil, reservas de alimentos y escenarios de guerrilla están sobre la mesa, mientras Canadá mantiene un ojo puesto en el vecino del sur.

