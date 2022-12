"¿Quiere huir sin pagar o es que no se da cuenta?", se pregunta Juan del Val ante este vídeo viral en el que un señor echa gasolina a su coche y se deja la manguera enganchada al depósito, con catastróficas consecuencias. Los colaboradores de La Roca alucinan con el lío que se organiza, algo que, según cuenta Bernat Barrachina, puede llegar a pasar en más de una ocasión. "Le pregunté hace poco a un gasolinero que por qué habían quitado ya la palanquita para llenar el depósito y me respondió que era porque a la gente se le olvida y se lleva la manguera arrastrando", narra el tertuliano.

"Os doy un truco, que esto a los gasolineros les sienta un poquito mal. Cuando estás echando gasolina, para no tener que estar apretando, cogéis, ponéis el tapón de la gasolina por aquí (por debajo de la manguera), eso se sujeta y ¡manos libres!", aconseja el presentador sustituto de La Roca (ahora que Nuria Roca tiene COVID-19 y está aislada en casa) a sus compañeros.

Nacho García muestra otro divertido vídeo, en el que conocemos a una chica que está aprendiendo a conducir. Tras mucho tiempo preparándose para salir, no consigue hacerlo y no entiende por qué. "Ella sabe que falla algo pero no sabe qué es y ya se está empezando a agobiar". "No sé cómo quitar el freno de mano", le confiesa agobiada al profesor. "Vale, es porque el coche sigue apagado", le contesta el señor con mucha paciencia.