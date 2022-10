"Yo veo a un cliente y no tengo miedo, pero veo a la policía y tengo miedo". Con esta contundencia se ha expresado Piikara, una prostituta que pertenece al sindicato 'Otras', en el que están representadas cerca de 600 trabajadoras del sexo, durante su participación en el programa La Roca.

La joven, que ha visitado el plató, ha trasladado las reivindicaciones de sus compañeras "de la calle", quienes se enfrentan, según denunciado, "al abuso de poder de la policía, las agresiones machistas, tránsfobas, racistas y chantajes que tenemos en polígonos y demás".

"¿No tienes proxeneta?", le ha preguntado a la invitada la periodista Nativel Preciado. Piikara le ha respondido que no, y ha agregado: "Si tuviera un proxeneta, me encantaría que me lo presentasen y así pagamos a Hacienda juntos". Puedes ver la intervención completa en el vídeo que acompaña a esta información.