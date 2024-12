Terelu Campos advierte: "A mí me da igual que me grabéis, pero si se lo hacéis a Alejandra con el bebé..."

Marta Critikian ha traído a La Roca la última actualidad del clan de las Campos, ahora ampliado con el nacimiento del hijo de Alejandra Rubio. "Carlo, el nieto, no ha traído mucha calma", asegura la colaboradora del programa.

Desde que Alejandra Rubio dio a luz a su primer hijo, la colaboradora televisiva e influencer no ha salido de su domicilio. Esto ha provocado que numerosos medios de comunicación se concentren frente a su casa, intentando captar las primeras imágenes de madre e hijo durante un paseo.

El asedio de la prensa ha generado el enfado de Terelu Campos, quien ha manifestado su molestia: "A mí me da igual que me grabéis, pero si esto se lo hacéis a Alejandra y más con el bebé… normal no me parece", ha comentado visiblemente indignada.

En el plató, el colaborador Berni Barranchina ha cuestionado el enfado de Terelu y su hija, señalando: "Ambas viven por y para vender su vida, desde su embarazo hasta su noviazgo... viven de eso".

Sin embargo, Nuria Roca ha defendido a las Campos: "Eso es una elección personal de cada uno. Cada uno vende y hace con su vida privada lo que le da la gana, pero eso no da pie a que los demás hagan con tu vida lo que quieran", ha señalado la presentadora de La Roca.