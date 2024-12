Blanca Romero, tras saber que Terelu Campos lleva nueve años sin estar con un hombre: "Es cuando más libre eres"

Alejandro Sanz ha sido galardonado como Personaje del Año en los Premios Vanity Fair, donde han acudido rostros tan conocidos como Hiba Abouk o Blanca Romero, quien ha confesado que no pide amor para 2025: "No, por favor, este año no, quizá para el siguiente, pero este año pediría otra cosa".

Además, los reporteros han preguntado a la modelo si le han sorprendido las declaraciones de Terelu Campos en las que confesaba que llevaba nueve años sin estar con un hombre. "No, porque es maravilloso, es cuando más libre eres", ha destacado Blanca Romero, que ha confesado que ella también ha pasado épocas sin estar con nadie. Incluso, la modelo ha bromeado afirmando que va "en camino" de llegar a la cifra de la hija de María Teresa Campos.