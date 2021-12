El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, y la concejala de Cultura, Andrea Levy, protagonizaron un 'sketch' durante la entrega de los Premios Iris. "Alcalde, ¿a ti te han dado un premio? Es que aquí es donde se sientan los premiados para dar su agradecimiento", le dice Levy al alcalde madrileño en el vídeo, a lo que este responde: "¿Nos están grabando? Yo a Villarejo no le he visto por aquí". Así, José Luis Martínez-Almeida, expresa que a veces se siente "como un actor, como un galán de Hollywood". "Me pongo un poco de canas, me tomo un Nespresso y soy George Clooney", bromea el alcalde.

Tras visualizar el 'sketch' en directo en La Roca, la presentadora ha querido saber la valoración de la actriz Antonia San Juan, quien se ha mostrado tajante: "Les he visto muy mal. La actuación es muy deficiente. Si ellos no son diplomáticos con nosotros, ¿por qué lo voy a ser yo con ellos?", ha manifestado.