Tras la publicación del acuerdo de divorcio entre Iñaki Urdangarin y la infanta Cristina, que ha llevado la revista '¡Hola!' entre sus páginas, en exclusiva; Pilar Vidal conectó con La Roca para aclarar en qué consistía y en qué situación dejaba al exduque de Palma: "Hay una cosa que es obvia, todo el mundo le da la espalda". "De Vitoria no sale", comentó.

A esto se suma que "no tiene ofertas laborales": "Es muy difícil que se incorpore a cualquier empresa de nivel. No lo quieren por la imagen". "Ser preso e Iñaki Urdangarin no es fácil", reflexionó la periodista que se mostró convencida de que, aunque se haya publicado lo contrario en el acuerdo, sí cree que "ha recibido una pensión compensatoria".

En el vídeo principal de la noticia explica cómo la han acordado y en qué cláusula entraría y responde a la siguiente pregunta de Nuria Roca: "¿Crees que terminará casándose con Ainhoa Armentia?".