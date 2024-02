Tras la publicación del acuerdo de divorcio entre Iñaki Urdangarín y la infanta Cristina, que ha llevado la revista '¡Hola!' en exclusiva; la siguiente pregunta que se hacen los periodistas, como Nuria Roca es: "¿Terminará casándose con Ainhoa Armentia?".

"Me dicen que sí", respondió Pilar Vidal en esta entrevista. "Es por sus convicciones y porque se lo debe", explicó, ya que Armentia, "sin quererlo, se ha convertido en su ángel de la guarda". "Es la única persona que le apoya, que está orgullosísima de él", sostuvo la periodista, que añadió: "Ella está deslumbrada desde el primer momento con él".

Con esto no quiere decir que no le quiera, sino que, además, "se ha deslumbrado con el personaje y ha sido una compañera fiel que no ha filtrado absolutamente nada, que no ha tenido ningún amago de hacerlo". "De hecho, hemos visto que se iban a vivir juntos y se han mudado al mismo edificio que a la madre de Iñaki", recuerda Pilar Vidal.