Santiago Segura ha recordado en La Roca el gran número de contagios de coronavirus que hubo durante el rodaje de su película 'Padre no hay más que uno 3', y en concreto, ha destacado el de Antonio Resines, quien hacía de "abuelo" en la película. "Lo cogió y la productora me preguntó qué hacíamos con él, y yo les dije que él no solo era un actor, sino también mi amigo", ha expresado.

Así, tal y como ha contado el actor y director, llamó a Antonio Resines, durante su ingreso en la UCI y le preguntó que si paraban el rodaje y le esperaban. "Me dijo que no lo esperase porque iba a salir hecho polvo, me dio su 'bendición' para sustituirle, y al día siguiente lo intubaron. Si le llegan a intubar antes, me hubiera sentido tan mal sustituyendo a alguien que es actor, pero también amigo...", ha manifestado.