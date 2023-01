La historia de amor entre Tamara Falcó e Íñigo Onieva no ha escrito su último capítulo, con la pareja dándose una segunda oportunidad con la entrada del nuevo año. Al comentar esta noticia, Juan del Val comparte una confesión que Nuria Roca no acaba de comprender.

Y es que Del Val le transmite a Roca el siguiente mensaje: "Solo volvería con mi ex si me separo de ti". Al escuchar estas palabras, la presentadora cruza los brazos, pero Nacho García le aclara que se refiere a ella.

"¿Cómo? Esperad, que no lo he entendido, me he nublado", bromea Roca. Del Val insiste en su mensaje, en el que realmente se refiere a Roca como si fuese su ex. Es más, Del Val asegura que le haría "ilusión" separarse "solo para volver" con ella.